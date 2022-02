L’attaccante potrebbe lasciare il Real: fissato il summit con Pérez (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ipotesi che il Real Madrid possa tornare protagonista del mercato con gli acquisti di due mostri sacri come Haaland e Mbappé inizia a far vacillare le certezze di Karim Benzema. Out nella sfida di ieri contro il Granada perché non al top della condizione, dopo le ultime voci di mercato diffuse, L’attaccante adesso teme di perdere la sua titolarità. L’INCONTRO Non a caso, stando a quanto raccolto dal quotidiano venezuelano El Nacional, il francese avrebbe chiesto di fissare quanto prima un colloquio con il presidente Florentino Pérez. Benzema, Real Madrid, Liga Il summit, che dovrebbe tenersi presumibilmente a marzo, servirà a conoscere le Reali intenzioni del club in ottica mercato e sulla sua permanenza, che corre il rischio di essere compromessa. Quella, infatti, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ipotesi che ilMadrid possa tornare protagonista del mercato con gli acquisti di due mostri sacri come Haaland e Mbappé inizia a far vacillare le certezze di Karim Benzema. Out nella sfida di ieri contro il Granada perché non al top della condizione, dopo le ultime voci di mercato diffuse,adesso teme di perdere la sua titolarità. L’INCONTRO Non a caso, stando a quanto raccolto dal quotidiano venezuelano El Nacional, il francese avrebbe chiesto di fissare quanto prima un colloquio con il presidente Florentino. Benzema,Madrid, Liga Il, che dovrebbe tenersi presumibilmente a marzo, servirà a conoscere lei intenzioni del club in ottica mercato e sulla sua permanenza, che corre il rischio di essere compromessa. Quella, infatti, ...

