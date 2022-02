Kylie Jenner e Travis Scott | nasce il secondo figlio | l’annuncio su Instagram

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Milioni di like per K., che ci mostra la manina del suogenito.ha postato sui social la foto che annuncia la nascita del suo nuovo bambinohanno annunciato sul’arrivo del lorogenito.Il post della star di A spasso con i Kardashian a mostrato ai suoi milioni di followers di: la foto in bianco e nero di una manina chiusa a pugnetto tenuta in un’altra manina, quella della sorellina maggiore Stormi, nata nel 2018 (4 anni). Ancora non è stato annunciato il nome del piccolo ma nella didascalia del post c’è scritto solo “ 2/2/22”. La foto ha ricevuto, per il momento, più di 17.000.000 like e 136mila commenti. Tra tutti, ...