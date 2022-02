Juventus-Verona 2-0 | subito in gol Dusan Vlahovic | VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022)2-0 ieri sera all'Allianz Stadium nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. Appena 13' sono bastati a, nuovo acquisto della 'Vecchia Signora' per siglare il suo primo gol in maglia bianconera. Che impatto del serbo!

Archiviato il campionato per qualche giorno, lasi dedicherà alla Coppa Italia. ... Riecco Leo Per tutti questi motivi, al netto delle condizioni fisiche poste nonostante lo scontro ...... sia perché gli episodi sono meno clamorosi sia soprattutto perché non hanno inficiato sul risultato ma all'Allianz Stadium laha reclamato ben tre rigori nella gara contro il, in ...E chissà dove sarebbe potuto arrivare se la profezia di Massimiliano Allegri, ai tempi del Cagliari, prima che diventasse l’allenatore della Juventus ... in sostituzione di Alessandro Matri. Gubbio, ...Alvaro Morata è stato uno dei protagonisti di Juventus-Verona. I bianconeri hanno vinto con stile all’Allianz Stadium contro gli scaligeri, e l’attaccante spagnolo, Dybala e Vlahovic hanno subito ...