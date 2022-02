Istituto superiore Antonio Locatelli | non solo una scuola | ma uno stile di vita

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Non c’è obiettivo più ambizioso che realizzare un sogno: queste parole campeggiano nella Home Page del sito web del Polo Scolastico, che ha sede a Bergamo. Sullo sfondo un cielo azzurro, che rimanda alla vocazione principale dell’, quella per l’aeronautica. Ma laha molto di più da raccontare e offre un dettagliato programma di studi, suddiviso in più corsi, che richiama studenti da tutta Italia e si fonda su precisi valori. A raccontarci come è nata l’idea di creare l’tanti anni fa, la sua evoluzione, i corsi, gli sbocchi lavorativi e i numerosi progetti per gli studenti c’è il Dottor Di Giminiani Giuseppe, fondatore e dirigente scolastico. Cosa l’ha portata a fondare l’? Ho preso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio ri… - toni08061963 : RT @molumbe: È molto chiaro: l’Istituto Superiore di Sanità li classifica tutti come decessi positivi al Sars-Cov-2, qualunque sia l’effett… - NicolaGatti8 : RT @molumbe: È molto chiaro: l’Istituto Superiore di Sanità li classifica tutti come decessi positivi al Sars-Cov-2, qualunque sia l’effett… - umanesimo : @Marilen97832318 @PMO_W @SkyTG24 Istituto Superiore della Sanità - bluesky70s : RT @ultimenotizie: L'iPhone deve essere tenuto a distanza di 15 centimetri da pacemaker e defibrillatori. Il magnete presente nell’#iPhone1… -

Ultime Notizie dalla rete : Istituto superiore

QuiFinanza

... bensì diventano di proprietà dell'bancario o postale? Entriamo quindi nei dettagli e ... consiste nel prelievo forzoso di denaro dai conti correnti dei clienti con una giacenza media...Si tratta di "Disability is not a limit, you are the limit", sviluppata in collaborazione con il ricercatore Leonardo Cappello dell'di Biorobotica della ScuolaSant'Anna di Pisa. ...Se oggi gli ispettori sono all'Istituto Valentini-Majorana di Castrolibero ... ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente gli abusi che ha subìto mentre frequentava le superiori. Come in una ...La Commissione Europea nel 2021 ha confermato all'Unimol la certificazione di qualità internazionale 'Erasmus charter for higher education' (Eche) 2021-2027, il 'passaporto' di cui deve dotarsi ...