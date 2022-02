Infortunio Lozano, buone notizie per il Napoli: quanto tempo dovrà stare fuori (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella partita di ieri al Penzo di Venezia ha fatto rumore l’assenza di Hirving Lozano nel Napoli, che si è infortunato durante la sosta nazionali con il suo Messico: lussazione alla spalla immediatamente ridotta. Il lungo stop di cui si è tanto parlato, però, sembrerebbe essere scongiurato. MEXICO CITY, MEXICO – FEBRUARY 02: Hirving Lozano of Mexico is stretchered off after an injury during the match between Mexico and Panama as part of the Concacaf 2022 FIFA World Cup Qualifier at Azteca Stadium on February 02, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)Importanti novità sull’Infortunio di Lozano Alessandro Martorana, agente Fifa e intermediario che ha guidato il passaggio di Lozano al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Terzo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella partita di ieri al Penzo di Venezia ha fatto rumore l’assenza di Hirvingnel, che si è infortunato durante la sosta nazionali con il suo Messico: lussazione alla spalla immediatamente ridotta. Il lungo stop di cui si è tanto parlato, però, sembrerebbe essere scongiurato. MEXICO CITY, MEXICO – FEBRUARY 02: Hirvingof Mexico is stretchered off after an injury during the match between Mexico and Panama as part of the Concacaf 2022 FIFA World Cup Qualifier at Azteca Stadium on February 02, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)Importanti novità sull’diAlessandro Martorana, agente Fifa e intermediario che ha guidato il passaggio dial, è intervenuto ai microfoni di Terzo ...

Advertising

gilnar76 : Infortunio Lozano, buone notizie per il #Napoli: quanto tempo dovrà stare fuori #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Infortunio Lozano, buone notizie per il Napoli: quanto tempo dovrà stare fuori - Queen_Mary_Na : @nili987 Pensa come stiamo messi, adattare Elmas ala, Lozano stava entrando in forma ultimamente (saltato l’infortu… - Queen_Mary_Na : @FrancoPolimeno Lozano 21partite 4G 3A Politano 19p 1G 2A Il primo ha pure saltato la preparazione per un infortun… - VincenzoLombar1 : Preferire #Politano a #Lozano è anti tutto..speriamo non sia grave l’infortunio -