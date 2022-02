GFVip, Delia fa dietrofront su Soleil: «Alex andava oltre e tu lo fermavi, lo so» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Delia - US Endemol Shine Punto di svolta (apparente) nella “guerra” tra Soleil Sorge e Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel weekend la modella venezuelana ha infatti comunicato alla “rivale” di aver compreso che di fatto è stato il “marito” amante dell’amore libero Alex Belli a fomentare il triangolo sorto tra di loro. “Io e Alex abbiamo avuto e abbiamo un’alchimia, un rapporto umano meraviglioso e super forte tra di noi (…) Lui, a prescindere, nonostante possa aver pensato di essersi innamorato (…) ha ripreso la razionalità, capisci? Altrimenti ti avrebbe lasciato, se non voleva stare con te” ha spiegato Soleil a Delia, in un tentativo di chiarimento tra le due. La venezuelana ha così risposto: “Non sei stata tu, sai cos’è stato? La presa per ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 febbraio 2022)- US Endemol Shine Punto di svolta (apparente) nella “guerra” traSorge eDuran nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel weekend la modella venezuelana ha infatti comunicato alla “rivale” di aver compreso che di fatto è stato il “marito” amante dell’amore liberoBelli a fomentare il triangolo sorto tra di loro. “Io eabbiamo avuto e abbiamo un’alchimia, un rapporto umano meraviglioso e super forte tra di noi (…) Lui, a prescindere, nonostante possa aver pensato di essersi innamorato (…) ha ripreso la razionalità, capisci? Altrimenti ti avrebbe lasciato, se non voleva stare con te” ha spiegato, in un tentativo di chiarimento tra le due. La venezuelana ha così risposto: “Non sei stata tu, sai cos’è stato? La presa per ...

GrandeFratello : *L'AMORE LIBERO*, 2022 (acrilico, body paint e schizzi) Delia, Alessandro, Sophie, Jessica #GFVIP - GrandeFratello : Se non hai capito cos’è successo tra Alex e Delia, questo video è quello che fa per te ???? #GFVIP - GrandeFratello : Delia candidata per un posto in finale VS espressione di Soleil. Ovvero una delle cose più belle che vedrete oggi.… - SimonaUsagix : RT @seisicura: Katia: Delia è in camera che piange Manila: e sti cazzi Che cazzo di schifo, questa sarebbe un amica??? #gfvip - ninarosesnow : RT @O_GFVIP: nn c’è la faccio+ Le mattine occupate in regia 1 dalle liti d manola che se la canta e se la suona E in regia 2 il panettier… -