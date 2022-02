Genitori separati? Come aiutare i vostri figli (Di lunedì 7 febbraio 2022) La separazione dei Genitori mostra ai figli che le relazioni possono essere fragili e che certe situazioni sono al di fuori del loro controllo; ma questa esperienza dolorosa può rappresentare anche un’occasione di crescita a seconda del modo in cui viene gestita dai Genitori. Se la separazione è particolarmente conflittuale, se i Genitori continuano ad accusarsi e, ancora peggio, se utilizzano i figli Come armi per ferirsi, la lezione che i bambini impareranno sarà un modello relazionale traumatico. Se invece i Genitori riescono a mantenere dei rapporti rispettosi, se si dimostrano capaci di supportare i figli in modo consono rispetto alla loro età, questo aumenta le possibilità che i figli riescano a superare questo momento difficile ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) La separazione deimostra aiche le relazioni possono essere fragili e che certe situazioni sono al di fuori del loro controllo; ma questa esperienza dolorosa può rappresentare anche un’occasione di crescita a seconda del modo in cui viene gestita dai. Se la separazione è particolarmente conflittuale, se icontinuano ad accusarsi e, ancora peggio, se utilizzano iarmi per ferirsi, la lezione che i bambini impareranno sarà un modello relazionale traumatico. Se invece iriescono a mantenere dei rapporti rispettosi, se si dimostrano capaci di supportare iin modo consono rispetto alla loro età, questo aumenta le possibilità che iriescano a superare questo momento difficile ...

