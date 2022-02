(Di lunedì 7 febbraio 2022) Torino – “Aladi Torino. E’ ilche perseguita tutti gli oppositori”. E’ quanto si legge sul canale Telegram in unache fa riferimento all’area no vax. La scritta è comparsa dopo che ladi Torino ha archiviato le denunce di no vax e No green pass contro il Governo presentate nei giorni scorsi contro esponenti dell’esecutivo. Il messaggio è stato acquisito dalla Digos di Torino che ha avviato accertamenti. (fonte Adnkonos)

Advertising

ilfaroonline : Frasi choc nelle chat dei no-vax: “A fuoco la procura. E’ il covo della dittatura” - infoitcultura : GF Vip. Katia Ricciarelli choc, questa volta è veramente grave, frasi violente: in arrivo la squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi choc

Fronte del Blog

E' stata un successo la prima edizione "in presenza" del Festival di Sanremo dopo lodella pandemia ed un'edizione 2021 decisamente "buia", in piena crisi economico - sanitaria e ...Studio, ...Sottoe grondante di sangue, vaga per ore tra le paludi col rischio d'incappare in altri ...mondo quotidiano " che è anche il nostro " è plasmato da una grande narrazione in cui "tutte le...Torino – “A fuoco la procura di Torino. E’ il covo della dittatura che perseguita tutti gli oppositori”. E’ quanto si legge sul canale Telegram in una chat che fa riferimento all’area no vax. La ...La frase choc di Manila su Nicola Come riportato dal sito “Blog Tivvù” nel pomeriggio di ieri Miriana Trevisan stava discutendo in giardino del suo rapporto con Nicola Pisu: “Sempre ...