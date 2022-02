Enrico Papi è pronto a tornare su Canale 5: le indiscrezioni sul nuovo programma del conduttore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da tempo si rincorrono le voci intorno ad Enrico Papi ed alla possibilità di rivederlo nuovamente protagonista sulle reti Mediaset. Il ritorno trionfale del conduttore nell’ultima edizione di Scherzi a parte ha fatto breccia non solo sul pubblico ma anche sui vertici della rete, con i rumors che confermano di come sia pronta ad investire nuovamente sul presentatore romano. Già svariato tempo fa Papi era entrato in ottica di un ritorno su Italia1 con La pupa e il secchione, con lo stesso conduttore storico di Sarabanda che avrebbe categoricamente rifiutato, facendo filtrare di essere intenzionato a condurre un nuovo programma su Canale5. Stando ai rumors ed alle indiscrezioni che circolano sul web in questi giorni, sembra proprio che la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da tempo si rincorrono le voci intorno aded alla possibilità di rivederlo nuovamente protagonista sulle reti Mediaset. Il ritorno trionfale delnell’ultima edizione di Scherzi a parte ha fatto breccia non solo sul pubblico ma anche sui vertici della rete, con i rumors che confermano di come sia pronta ad investire nuovamente sul presentatore romano. Già svariato tempo faera entrato in ottica di un ritorno su Italia1 con La pupa e il secchione, con lo stessostorico di Sarabanda che avrebbe categoricamente rifiutato, facendo filtrare di essere intenzionato a condurre unsu5. Stando ai rumors ed alleche circolano sul web in questi giorni, sembra proprio che la ...

