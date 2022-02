Covid oggi Abruzzo | 1 080 contagi e 10 morti | bollettino 7 febbraio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.080 i nuovida coronavirus insecondo numeri e dati deldi, 7. Si registrano inoltre altri 10. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 232.079. Dei positivi odierni, 576 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, aggiungendo che il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 2846. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 113400 dimessi/guariti (+3231 rispetto a ...

UDINE.in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 644 nuovi casi e 5 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41 ( - 1) mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti salgono a ...Tempo di Lettura: 1 minuto CAMPANIA. Questo il bollettino di: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.041 (*) di cui: Positivi all'... 1.351 (*) Posti lettoe Offerta ...(Investire Oggi) Come ottenere il Super Green Pass. Il Super Green Pass si ottiene nello stesso modo previsto per la Certificazione verde COVID-19, ma viene rilasciato solo alle persone vaccinate o ...Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 4.041 su un minor numero di test esaminati, 36.763. Ieri il tasso di contagio era pari all'11,88%, oggi ...