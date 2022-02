Calciomercato Juventus, arriva un altro Kaio Jorge? Brasiliano e fortissimo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kaio Jorge non sta riuscendo a trovare il giusto spazio nella Juve, ma il valore non è in discussione a Torino stanno pensando al raddoppio. La Juventus ha voluto anticipare la concorrenza nella scorsa estate acquistando Kaio Jorge dal Santos, ma il Brasiliano non sta riuscendo a trovare lo spazio che credeva di meritare, ma a Torino sanno che avrà il suo spazio e per questo stanno anche valutando un altro possibile acquisto dal Peixe. Fonte/GettyIl Santos è una delle più grandi squadre nella storia del calcio Brasiliano e nel Peixe hanno giocato davvero tra i migliori della storia. Il nome al quale tutti pensano immediatamente è senza dubbio quello di Pelé, ma anche il Capitano di quel leggendario Brasile del 1970 Carlos Alberto era un giocatore del ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 febbraio 2022)non sta riuscendo a trovare il giusto spazio nella Juve, ma il valore non è in discussione a Torino stanno pensando al raddoppio. Laha voluto anticipare la concorrenza nella scorsa estate acquistandodal Santos, ma ilnon sta riuscendo a trovare lo spazio che credeva di meritare, ma a Torino sanno che avrà il suo spazio e per questo stanno anche valutando unpossibile acquisto dal Peixe. Fonte/GettyIl Santos è una delle più grandi squadre nella storia del calcioe nel Peixe hanno giocato davvero tra i migliori della storia. Il nome al quale tutti pensano immediatamente è senza dubbio quello di Pelé, ma anche il Capitano di quel leggendario Brasile del 1970 Carlos Alberto era un giocatore del ...

