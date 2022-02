Calci e morsi per strada alla compagna incinta, arrestato 27enne a Pozzuoli (Napoli) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ha colpito la compagna con dei pugni , con dei Calci. E l’ha anche aggredita a morsi, in strada . Il tutto nonostante fosse incinta di 8 settimane. E’ accaduto a Pozzuoli ( Napoli ) dove alcuni passanti... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ha colpito lacon dei pugni , con dei. E l’ha anche aggredita a, in. Il tutto nonostante fossedi 8 settimane. E’ accaduto a) dove alcuni passanti...

