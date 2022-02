Advertising

telodogratis : Bruce McCandless, il primo astronauta a volare nello spazio senza cavi di sicurezza - Accadde_Oggi : 1984 – Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza 'guinzaglio'; #AccaddeOggi - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 7 Febbraio 1984 ? Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza 'gui… - sulsitodisimone : 7 Febbraio 1984 ? Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza '… - TeoloMassimo : RT @Andgasperini: L'astronauta Bruce McCandless 2 galleggia lontano dalla sicurezza dello space shuttle, senza nient'altro che la sua unità… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruce McCandless

IlGiunco.net

In 1984, space shuttle Challenger astronauts Bruce McCandless II and Robert L. Stewart went on the first untethered spacewalk, which lasted nearly six hours. In 1985, U.S. Drug Enforcement ...Bruce McCandless marked this day in history with a daring move to venture from his space shuttle untethered to test new equipment on February 7, 1968. McCandless was a Houston native and ...