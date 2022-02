Barre aperte | la nuova serie ambientata nel carcere minorile di Airola 

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) –è unawebche vede protagonista il rapper Francesco “Kento” Carlo, tra le storie dei minori condannati a detenzione nell’Istituto Penale per Minorenni Beccaria di Milano e in quello di Airola, in provincia di Benevento. Scritta dallo stesso Kento, con le riprese ed il montaggio di Hélio Gomes, la, realizzata da “CCO – Crisi Come Opportunità” e “Associazione Puntozero”, grazie al supporto di Fondazione Alta Mane Italia, è visibile in esclusiva sul sito di Repubblica e sui canali del gruppo Gedi a partire dal 24 gennaio.è un finestra aperta su una realtà troppe volte dimenticata, quella della detenzione, che si fa racconto nelle parole di Kento, riuscendo a ...

