Anticipazioni Uomini e Donne, scelta improvvisa: rivoluzione sul Trono (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le Anticipazioni di oggi, lunedì 7 febbraio, svelano un colpo di scena: la settimana di Uomini e Donne comincia col botto! Difficilmente una corteggiatrice crea tanto scalpore, ed è successo proprio in quest’edizione con un Trono molto particolare: le Anticipazioni di Uomini e Donne svelano che questa settimana partirà a gonfie vele. Nelle puntate scorse, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi oggi, lunedì 7 febbraio, svelano un colpo di scena: la settimana dicomincia col botto! Difficilmente una corteggiatrice crea tanto scalpore, ed è successo proprio in quest’edizione con unmolto particolare: ledisvelano che questa settimana partirà a gonfie vele. Nelle puntate scorse, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

DonnaGlamour : Anticipazioni Uomini e Donne puntata 7 febbraio: Andrea Nicole e Ciprian in studio - CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 7 febbraio 2022 la scelta di Denise tra Armando e Matteo - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni settimana 7-11 febbraio 2022: Andrea Nicole e Ciprian tornano in studio - ParliamoDiNews : Uomini e Donne anticipazioni, terremoto per Matteo: Maria De Filippi dice basta - -