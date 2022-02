Anche a Padova il centrodestra è in tilt. “Salvini fa davvero il bene della Lega?” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Altro che federazione del centrodestra. Dopo le amministrative di Roma e Milano, batoste presto dimenticate, oggi la partita si sposta a Padova. Per le prossime elezioni è sceso in campo Francesco Peghin, lo yes man di Salvini, che un po’ nel far west si sente per davvero: “Ci vorrebbe Tex Willer per salvare la città”. Fratelli d’Italia però non riconosce la sua candidatura. Il Carroccio locale ancora meno, ben oltre la base in rivolta, quasi epurata dal pugno duro del capitano. “Lo ribadisco”, dichiara al Foglio Fabrizio Boron, potente consigliere regionale della Lega: “Do la mia disponibilità a correre come sindaco”. Sfidando Peghin. “Che si convochi un tavolo di discussione e si scelga il profilo migliore, in base al programma. Ma il problema è che ormai non c’è più dialogo. Né ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Altro che federazione del. Dopo le amministrative di Roma e Milano, batoste presto dimenticate, oggi la partita si sposta a. Per le prossime elezioni è sceso in campo Francesco Peghin, lo yes man di, che un po’ nel far west si sente per: “Ci vorrebbe Tex Willer per salvare la città”. Fratelli d’Italia però non riconosce la sua candidatura. Il Carroccio locale ancora meno, ben oltre la base in rivolta, quasi epurata dal pugno duro del capitano. “Lo ribadisco”, dichiara al Foglio Fabrizio Boron, potente consigliere regionale: “Do la mia disponibilità a correre come sindaco”. Sfidando Peghin. “Che si convochi un tavolo di discussione e si scelga il profilo migliore, in base al programma. Ma il problema è che ormai non c’è più dialogo. Né ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Padova Raffiche di vento, allerta in Veneto. Decine di interventi: pali divelti, impalcature cadute, tettoie scoperchiate Si sono registrati anche alcuni incendi ai camini, provocati da processi di autocombustione. Una trentina finora gli interventi compiuti dalle squadre dei vigili del fuoco di Padova, Cittadella e del ...

Eleganza e innovazione per la riapertura del Centro Ottico Cavallaro ... anche in sole 24 ore. Il Centro Ottico Cavallaro è una presenza significativa nella città di Camin di Padova, inserito in un'associazione di commercianti che include oltre 40 negozi. Please follow ...

Portalettere cercasi, anche in provincia di Padova PadovaOggi Torna il premio della bontà di Sant’Antonio quest’ultimo anche di gruppo. Scadenza: giovedì 31 marzo 2022. Tra i Premi per i concorrenti: Ospitalità alberghiera a Padova con l’intera famiglia per la cerimonia di premiazione. Medaglie del Santo ...

Calvagese sta organizzando una festa per Blanco Tra i tanti, tantissimi impegni post Festival e l'inizio del «Blu Celeste Tour» (il 3 aprile da Padova, il 27 e 28 maggio sarà a Brescia), l'artista gardesano riuscirà sicuramente a trovare anche il ...

