Amos e Stefania, è il curling dei miracoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Otto vittorie in otto gare, oggi Mosaner e Constantini si giocano la semifinale: per loro la Cina ha cambiato le regole anticovid di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Otto vittorie in otto gare, oggi Mosaner e Constantini si giocano la semifinale: per loro la Cina ha cambiato le regole anticovid di LEO TURRINI

Eurosport_IT : ?????? ?????????????????????????????? ?????? Adesso è ufficiale: Amos Mosaner e Stefania Constantini sono la prima squadra di doppio m… - ItaliaTeam_it : Ehi #ItaliaTeam, siamo in semifinale nel doppio misto! ???? Stefania Constantini e Amos Mosaner sono già certi di su… - Coninews : Ancora una vittoriaaaaaa! ?? Stefania #Constantini e Amos #Mosaner superano anche la Gran Bretagna 7-5! Per gli azz… - PALUROMA : RT @Coninews: Imbattuti anche dopo l'ottavo match! ?? Il doppio misto #ItaliaTeam composto da Stefania #Constantini e Amos #Mosaner si impo… - PALUROMA : RT @Coninews: La qualificazione alle semifinali, ottenuta già nella giornata di ieri, non ferma la marcia vincente di Stefania #Constantini… -