Addio a Angiolo Bandinelli, il più originale dei radicali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Angiolo Bandinelli che è mancato ieri a 94 anni era il più originale, colto e generoso socio di un ristretto gruppo che con Marco Pannella decise di continuare il Partito radicale disgregatosi sul caso Piccardi. Singolare perché tra i giovani che tentarono nel 1962 l’impresa del nuovo partito radicale - Mauro Mellini, Gianfranco Spadaccia, i fratelli Giuliano e Aloisio Rendi e chi scrive -, Angiolo era per storia il meno politico, se si intende con questo termine la precedente vicenda personale. Colto in quanto possedeva una non comune educazione letteraria e artistica che gli avrebbe consentito la carriera universitaria a cui rinunziò, forse perché preferì coltivare nella passione radicale la sua umana speranza. Generoso perché dedicò ogni giorno e ogni energia all’avventura politica allora così minoritaria ma niente ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022)che è mancato ieri a 94 anni era il più, colto e generoso socio di un ristretto gruppo che con Marco Pannella decise di continuare il Partito radicale disgregatosi sul caso Piccardi. Singolare perché tra i giovani che tentarono nel 1962 l’impresa del nuovo partito radicale - Mauro Mellini, Gianfranco Spadaccia, i fratelli Giuliano e Aloisio Rendi e chi scrive -,era per storia il meno politico, se si intende con questo termine la precedente vicenda personale. Colto in quanto possedeva una non comune educazione letteraria e artistica che gli avrebbe consentito la carriera universitaria a cui rinunziò, forse perché preferì coltivare nella passione radicale la sua umana speranza. Generoso perché dedicò ogni giorno e ogni energia all’avventura politica allora così minoritaria ma niente ...

