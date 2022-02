Venezia-Napoli 0-0 LIVE: scontro testa contro testa fra Ebuehi e l'arbitro Mariani (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella 24esima giornata di Serie A, il Napoli fa visita al Venezia. Per la squadra di Luciano Spalletti si tratta di una ghiotta occasione per... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella 24esima giornata di Serie A, ilfa visita al. Per la squadra di Luciano Spalletti si tratta di una ghiotta occasione per...

Advertising

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - PeppeAnnarumma : Tifoseria caldissima, tanto quanto inutili i colori contro #Napoli e i napoletani che non ha smesso di intonare dal… - IlmsgitSport : #Venezia-Napoli, scontro tra l'arbitro Mariani ed #Ebuehi - ilmessaggeroit : #Venezia-Napoli, scontro tra l'arbitro Mariani ed #Ebuehi -