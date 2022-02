Vanessa Incontrada, chi è l’ex marito Andrea Palmieri: “Avevo perso la testa per mio cognato” (Di domenica 6 febbraio 2022) Vanessa Incontrada dal 2007 è legata a Rossano Laurini con il quale, l’anno seguente, ha avuto anche un figlio. Un grande amore tra i due, una coppia indissolubile, nata da un colpo di fulmine. Una scintilla scattata al primo incontro. Ma non tutti sono a conoscenza del fatto che, all’epoca, c’era qualche cosa di differente. Il noto direttore artistico di alcuni locali in Maremma, era sposato con la sorella dell’ex fidanzato della Incontrada, Andrea Palmieri. La Incontrada era molto amica con Chiara Palmieri, per questo è stata accusata per molto tempo di aver rubato il marito ad un’altra donna. Eppure Vanessa ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. Per molto tempo si è ritrovata ingiustamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)dal 2007 è legata a Rossano Laurini con il quale, l’anno seguente, ha avuto anche un figlio. Un grande amore tra i due, una coppia indissolubile, nata da un colpo di fulmine. Una scintilla scattata al primo incontro. Ma non tutti sono a conoscenza del fatto che, all’epoca, c’era qualche cosa di differente. Il noto direttore artistico di alcuni locali in Maremma, era sposato con la sorella delfidanzato della. Laera molto amica con Chiara, per questo è stata accusata per molto tempo di aver rubato ilad un’altra donna. Eppureha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. Per molto tempo si è ritrovata ingiustamente ...

