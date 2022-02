Un oggetto non identificato ruota nello spazio: scienziati pronti a risolvere un altro mistero! (Di domenica 6 febbraio 2022) Ancora sorprese dallo spazio, che ci regala altri misteri da risolvere. L’ultimo riguarda un oggetto che ruota a 4.000 anni luce dalla Terra e che ancora nessuno sa cosa sia! Corpo misterioso che ruota nello spazio – curiosauro.itL’oggetto roteante misterioso Mappando le onde radio nella via Lattea, un team di astrofisici australiani si è imbattuto in un oggetto misterioso mai visto prima. All’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) sono rimasti tutti a bocca aperta, perché hanno scoperto che questo oggetto provoca una gigantesca esplosione di energia tre volte ogni ora: qualcosa di unico e nuovo! Questo corpo nello spazio è molto luminoso, ha un fortissimo campo ... Leggi su curiosauro (Di domenica 6 febbraio 2022) Ancora sorprese dallo, che ci regala altri misteri da. L’ultimo riguarda unchea 4.000 anni luce dalla Terra e che ancora nessuno sa cosa sia! Corpo misterioso che– curiosauro.itL’roteante misterioso Mappando le onde radio nella via Lattea, un team di astrofisici australiani si è imbattuto in unmisterioso mai visto prima. All’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) sono rimasti tutti a bocca aperta, perché hanno scoperto che questoprovoca una gigantesca esplosione di energia tre volte ogni ora: qualcosa di unico e nuovo! Questo corpoè molto luminoso, ha un fortissimo campo ...

