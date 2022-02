Tunisia: il presidente Saied scioglie il Csm: è di parte (Di domenica 6 febbraio 2022) Il presidente tunisino Kais Saied, che lo scorso luglio ha assunto pieni poteri, ha deciso di sciogliere il Consiglio superiore della magistratura, organo indipendente preposto alla nomina dei giudici,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) Iltunisino Kais, che lo scorso luglio ha assunto pieni poteri, ha deciso dire il Consiglio superiore della magistratura, organo indipendente preposto alla nomina dei giudici,...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia presidente Tunisia: il presidente Saied scioglie il Csm: è di parte 'Il Csm è un ricordo del passato da questo momento', ha detto il presidente in un video diffuso nel cuore della notte. Saied accusa il Consiglio di corruzione e parzialità.

La Tunisia rimanda in Italia 6mila tonnellate di rifiuti velenosi Una ousider tecnica, fuori dai partiti, nominata l'ottobre scorso dal presidente Kais Saied, che si è arrogato i pieni poteri e in Tunisia decide su tutto. I ministri sono 26: 16 uomini e dieci donne.

Tunisia, Ghribi “Serve unità per rendere grande il Paese” Ho fiducia che il popolo tunisino troverà un modo per capire che stabilità e prosperità sono ancora a portata di mano se proviamo a mettere da parte le nostre differenze e lavorare insieme per fare ...

