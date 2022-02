Soluzioni Cruciverba del 06/02/22. Tutte le definizioni (Di domenica 6 febbraio 2022) Se siete alla ricerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello si manterrà più allenato e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito troverete le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 06/02/22: Antichi recipienti per i cereali 10 lettere: Ramolacci: Autorevole per prestigio 6 lettere: Ionia: Brian musicista inglese 18 lettere: Guarneri del gesù: Cane della prateria 7 lettere: Savana: Decorazione da cocktail 18 lettere: Negroni sbagliato: Facolta dei sensi 11 lettere: Umanistica: Il generale dei romani che sconfisse 10 lettere: Coriolano: Il grande illuminista francese nipote 8 lettere: Lessing: Lanciare un attacco 4 lettere: Tia: Lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 6 febbraio 2022) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello si manterrà più allenato e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito troverete ledeidel giorno 06/02/22: Antichi recipienti per i cereali 10 lettere: Ramolacci: Autorevole per prestigio 6 lettere: Ionia: Brian musicista inglese 18 lettere: Guarneri del gesù: Cane della prateria 7 lettere: Savana: Decorazione da cocktail 18 lettere: Negroni sbagliato: Facolta dei sensi 11 lettere: Umanistica: Il generale dei romani che sconfisse 10 lettere: Coriolano: Il grande illuminista francese nipote 8 lettere: Lessing: Lanciare un attacco 4 lettere: Tia: Lo ...

