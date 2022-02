Società segrete | tradizione | sottomissione e fedeltà all' uomo | ecco gli ingredienti che fanno la fortuna di una pratica dolorosissima Un documentario

Leggi su iodonna

(Di domenica 6 febbraio 2022) «Usano lamette o pezzi di vetro. Tagliano il clitoride e le piccole labbra. Loin condizioni igieniche precarie, causando alle bambine indicibile sofferenza. E conseguenze fisiche e psicologiche con cui dovranno fare i conti per tutta la vita». Giornalista, scrittrice e regista, Emanuela Zuccalà ha raccontato in uncome il rito aberrante della mutilazione genitale femminile vieneto in Liberia, uno dei 5 Paesi africani in cui questaè ancora legale e persino appoggiata dal governo. Si intitola The bush school/La scuola nella foresta e verrà presentato l’8 febbraio in un convegno del Parlamento Europeo: Out of “The Bush School”. Acting against FGM in Liberia and beyond organizzato dall’associazione Non c’è pace senza giustizia di Emma Bonino (Un evento online su Zoom a cui ci si può ...