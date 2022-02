Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco. Seconda Elisa, terzo Morandi (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo2022. Secondo posto per Elisa e terzo Gianni Morandi. Si chiude senza colpo di scena la 72esima edizione dell’evento canoro italiano condotto da Amadeus insieme a una meravigliosa, spigliata e simpatica Sabrina Ferilli. Super ospiti Marco Mengoni, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Emozionante l’omaggio in ricordo di Raffaella Carrà. Sanremo2022, la canzone vincitrice Amadeus ha dato lo stop al televoto all’1.38, questo l’esito: Mahmood e Blanco – Brividi Elisa – O forse sei tu Gianni Morandi – Apri tutte le porte Dopo la proclamazione del vincitore e il bis del bellissimo brano, Blanco è ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022)il Festival di. Secondo posto perGianni. Si chiude senza colpo di scena la 72esima edizione dell’evento canoro italiano condotto da Amadeus insieme a una meravigliosa, spigliata e simpatica Sabrina Ferilli. Super ospiti Marco Mengoni, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Emozionante l’omaggio in ricordo di Raffaella Carrà., la canzone vincitrice Amadeus ha dato lo stop al televoto all’1.38, questo l’esito:– Brividi– O forse sei tu Gianni– Apri tutte le porte Dopo la proclamazione del vincitore e il bis del bellissimo brano,è ...

