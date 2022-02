Sanremo 2022: Noemi brilla (10), Sabrina sottotono (5,5), i voti ai look della finale (Di domenica 6 febbraio 2022) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Pennellate di nero, nude look, cristalli e qualche colpo di testa. Come l'abito crinolina di La Rappresentante di Lista. La finale di Sanremo 2022 avrà anche decretato i suoi vincitori (Mahmood e Blanco) ma in fatto di stile non ce ne è stato per nessuno. La regina della serata, ancora una volta, è Noemi, vera diva con un abito da sera Alberta Ferretti con profonda scollatura a V e ricamato con macropaillettes oro e argento e cristalli degradé. Inafferrabile e per questo perfetta. Voto 10. La più attesa? Sicuramente Sabrina Ferilli, che scende le scale dell'Ariston in un abito a maniche lunghe nude look, taglio impero, di N.21 e gioielli Pasquale Bruni. Semplice, fin troppo, compreso il make up ultra naturale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Pennellate di nero, nude, cristalli e qualche colpo di testa. Come l'abito crinolina di La Rappresentante di Lista. Ladiavrà anche decretato i suoi vincitori (Mahmood e Blanco) ma in fatto di stile non ce ne è stato per nessuno. La reginaserata, ancora una volta, è, vera diva con un abito da sera Alberta Ferretti con profonda scollatura a V e ricamato con macropaillettes oro e argento e cristalli degradé. Inafferrabile e per questo perfetta. Voto 10. La più attesa? SicuramenteFerilli, che scende le scale dell'Ariston in un abito a maniche lunghe nude, taglio impero, di N.21 e gioielli Pasquale Bruni. Semplice, fin troppo, compreso il make up ultra naturale e ...

