Red Canzian dopo un mese d' ospedale | Il primo giorno di libertà E cita i Pooh

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

, ex bassista dei Pooh, parla per la prima volta ai fan dopo la malattia. "È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l'...Con queste parole, in un video postato oggi sui social,saluta i fan all'esterno dell'ospedale Cà Foncello di Treviso, dove era stato ricoverato per una grave infezione. " Io dovrò ...Treviso, 6 febbraio 2022 - Red Canzian, ex bassista dei Pooh, parla per la prima volta ai fan dopo la malattia. “È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta ...E’ Red Canzian che parla in prima persona “festeggiando” la concessione dei medici di uscire in giardino per la prima volta. E Red, che non vuole far preoccupare troppo i suoi fan, conferma che ci è ...