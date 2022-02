Pnrr | Gentiloni | conferma Draghi chance per andare avanti col piano

(Di domenica 6 febbraio 2022) "Vista da Bruxelles la figura di Marioè tra le più autorevoli in circolazione. La suaviene vista come unapercon il programma (). Il Governo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Gentiloni

ha aggiunto che 'ilè stato impostato bene e il Governo sta coordinando il lavoro molto bene. I prossimi 12 - 15 mesi saranno fondamentali. E' ora che i cittadini vivano questa cosa in ...Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo, a "Mezz'ora in più", su Rai3 parlando del. "Ci vuole severità nel raggiungere obiettivi di spesa", ha aggiunto.Dobbiamo fare miracoli, ma credo che il Pnrr sia impostato bene e il governo stia coordinato bene, credo che i prossimi 15 mesi saranno fondamentali”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, Commissario europeo ...La sua conferma viene vista come una chance per andare avanti con il programma (Pnrr). Il Governo ha perfettamente ... degli Affari economici, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più".