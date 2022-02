Papa “Guerra controsenso della creazione, in Libia lager per i migranti” (Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La Guerra è un controsenso della creazione. Nella Bibbia Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva una Guerra tra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi una Guerra culturale. Subito vengono le guerre. E' un antisenso della creazione, la Guerra è sempre distruzione. Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, la Guerra è distruggere”. Così Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta a “Che Tempo che Fa” su Rai3.“C'è un problema di categorizzazione, di primo e secondo posto e le guerre, mi dispiace dirlo, in questo momento sono al primo posto. Bambini, migranti, poveri, coloro che non hanno da mangiare non contano, sono nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Laè un. Nella Bibbia Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva unatra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi unaculturale. Subito vengono le guerre. E' un antisenso, laè sempre distruzione. Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, laè distruggere”. CosìFrancesco in collegamento da Casa Santa Marta a “Che Tempo che Fa” su Rai3.“C'è un problema di categorizzazione, di primo e secondo posto e le guerre, mi dispiace dirlo, in questo momento sono al primo posto. Bambini,, poveri, coloro che non hanno da mangiare non contano, sono nelle ...

chetempochefa : 'La guerra è sempre distruzione. Per esempio lavorare la terra, curare i figli, portare avanti una famiglia, far cr… - chetempochefa : 'La guerra è un controsenso nella creazione. Nella Bibbia...Dio crea l'uomo e la donna, da tutto il mondo, lavorate… - hele_fr : Il Papa da Fazio: 'Quello che si fa coi migranti è criminale. Soffrono tanto' - un disco rotto ?? #Bergoglio - ilgiornale : Per la prima volta nella storia recente, il Papa è stato ospite in diretta di una trasmissione televisiva - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Papa “Guerra controsenso della creazione, in Libia lager per i migranti” - -