Pallanuoto, Serie A1 2022: Salerno-Ortigia 8-11. Aretusei al quarto posto (Di domenica 6 febbraio 2022) Continuano i recuperi nella Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile: oggi, domenica 6 febbraio, si è giocato il match Salerno-Ortigia, conclusosi sul punteggio di 8-11 e valido per la 12ma giornata. Con questo risultato gli Aretusei scavalcano il Savona ed agganciano il Telimar al quarto posto. La prossima settimana si giocheranno altri recuperi: venerdì 11 febbraio, alle 19.30, Catania-Quinto, sabato 12 febbraio, alle 16.15, Milano Metanopoli-Roma, ed alle 18.00 il big match Brescia-Pro Recco, infine martedì 15 febbraio, alle 21.00, Quinto-Milano Metanopoli. Resta poi da fissare ancora Lazio-Salerno. TABELLINO RN Salerno-CC Ortigia 8-11 RN Salerno: S. Santini, M. Luongo 1, U. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Continuano i recuperi nellaA1 2021-dimaschile: oggi, domenica 6 febbraio, si è giocato il match, conclusosi sul punteggio di 8-11 e valido per la 12ma giornata. Con questo risultato gliscavalcano il Savona ed agganciano il Telimar al. La prossima settimana si giocheranno altri recuperi: venerdì 11 febbraio, alle 19.30, Catania-Quinto, sabato 12 febbraio, alle 16.15, Milano Metanopoli-Roma, ed alle 18.00 il big match Brescia-Pro Recco, infine martedì 15 febbraio, alle 21.00, Quinto-Milano Metanopoli. Resta poi da fissare ancora Lazio-. TABELLINO RN-CC8-11 RN: S. Santini, M. Luongo 1, U. ...

Advertising

PantheonVerona : Pallanuoto, Serie A1 femminile. Vittoria in trasferta per la VetroCar Css Verona che batte il Vela Nuoto Ancona con… - TgrRaiFVG : Orchette Pallanuoto Trieste, vittoria in trasferta e zona play off. Le ragazze di Ilaria Colautti battono il Como n… - RivieraSportit : Pallanuoto Serie A2 maschile: i giallorossi della Rari Imperia battono Como Nuoto in rimonta per 12-9 - ContropiedeA : Pallanuoto - Finalmente ripartono i campionati dopo la sospensione temporanea causa COVID 19 -