Morto a Milano il regista Filippo Crivelli, avrebbe dovuto dirigere il Barbiere al San Carlo (Di domenica 6 febbraio 2022) E' Morto ieri a Milano il regista Filippo Crivelli. Ne da' notizia la famiglia. avrebbe compiuto tra poco 93 anni e in primavera avrebbe riportato in scena a Napoli un Barbiere di Siviglia, nella versione da lui diretta anni fa, sempre al San Carlo. Nella sua lunga ed eclettica carriera ha diretto opere di prosa, liriche, musical e operette. Tra i numerosi riconoscimenti, L'articolo proviene da Ildenaro.it.

