Monte Porzio Catone: i Carabinieri interrompono lo scambio di droga, pusher in fuga nei campi (Di domenica 6 febbraio 2022) Monte Porzio Catone, scambio di droga interrotto dai Carabinieri. Due uomini sono stati sorpresi dai militari della locale stazione mentre erano intenti a scambiarsi della sostanza stupefacente. Interrotta la "trattativa" il pusher ha provato a scappare via tra i campi lanciando via nella corsa la droga. Un tentativo inutile poiché, dopo poco, l'uomo è stato raggiunto dai Carabinieri. Monte Porzio Catone: pusher in fuga dai Carabinieri In particolare i Carabinieri hanno notato le due persone che parlavano tra loro. Uno di questi, alla vista dei militari, è scappato a piedi in aperta campagna,

