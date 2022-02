Milan, Ibrahimovic e Rebic ancora a parte: recupero difficile per la Lazio, contro la Samp... (Di domenica 6 febbraio 2022) L'euforia post-derby ha accompagnato il Milan di Stefano Pioli alla ripresa degli allenamenti fissata per la mattinata di oggi. Nemmeno... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) L'euforia post-derby ha accompagnato ildi Stefano Pioli alla ripresa degli allenamenti fissata per la mattinata di oggi. Nemmeno...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: “Con #Ibrahimovic c’è un discorso aperto. Se non se la sentirà di andare avanti sarà il primo a dire “sme… - CorSport : #Ibrahimovic dj: che show per la vittoria del #Milan al derby!?? - AntoVitiello : Riscaldamento e prima parte di allenamento in gruppo per #Tomori, poi personalizzato con corsa e pallone. Important… - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic e Rebic ancora a parte: recupero difficile per la Lazio, contro la Samp...: L'euforia post-derby… - atestaalta_ : RT @matt_eoo0: -Roma-Milan:rigore Ibanez-Ibrahimovic inesistente,e al ritorno un contatto praticamente uguale Tonali-Zaniolo invece non vie… -