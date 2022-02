LIVE – Turris-Catania 0-2 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 6 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO AGGIORNA LA0-2 70? – Ancora Moro inarrestabile, stacco di testa imperiale per il doppio vantaggio. 66? – Subito 0-2. Ilfa sua la ...

Advertising

MRB_it : ? | Alle 14.30 sono iniziate Turris-Catania e Vibonese-Paganese #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #SerieCGironeC - Lasiciliaweb : Turris-Catania live Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale - Calciodiretta24 : Turris - Catania: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Monopoli - Turris: diretta live e risultato in tempo reale - compatoo2 : RT @capricorne_o: Controlla questo articolo: Non l’avrei dato alla Turris, una delle avversarie più agguerrite dei biancorossi. Metti che r… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Turris

Reti: La presentazione del match QUI- Lapotrebbe scendere in campo con il modulo 3 - 4 - 3 con Perina in porta e difesa composta da Varutti, Manzi e Sbraga. In mezzo al campo Franco ......30 Olbia - Entella 14:30 Pescara - Gubbio 14:30 Pontedera - Imolese 14:30 Siena - Montevarchi 14:30 Teramo - Lucchese 14:30 Vis Pesaro - Viterbese 14:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C- Catania 14:...Al “Liguori” protagoniste Turris e Catania, gara valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Di seguito risultato e tabellino. TURRIS (3-5-2): ...Scontro salvezza, quello che vedrà compiersi la 22° giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa, reduci da una sconfitta in trasferta con la Turris, chiudono la fila del girone C a quota 15 ...