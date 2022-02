Inzaghi in ansia | un big potrebbe saltare la Roma!

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il derby di ieri sera non ha proprio sorriso all’Inter, vuoi per il risultato, vuoi per le conseguenze in classifica. Ivan Perisic InterIvan Perisic, sostituito a metà del secondo tempo a causa di un fastidio al polpaccio destro. Le condizioni dell’esterno croato verranno monitorate nelle prossime ore. VINCENZO BONIELLO

Giudizi di mercato, pronostici sul derby, addio scudetto, rischi Champions e dipendenza da Ibra. In tre minuti, dal 74' al 77' il Milan ribalta tutto e scopre il dolce sapore della rimonta e di ...... noi attendiamo con ansia che il derby prenda il via, ma nel frattempo possiamo valutare nel dettaglio quali saranno le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli che tra poco si affronteranno sul ...Serata storta ieri per l'Inter di Simone Inzaghi, sconfitta in rimonta quella contro il Milan nel derby della 24ª giornata della Serie A 2021/22, non è bastato dunque l'iniziale vantaggio firmato da ...Le condizioni dell'esterno croato verranno monitorate nelle prossime ore Inter in ansia per Perisic, problemi al polpaccio per il croato: a rischio il match con la Roma.