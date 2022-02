Il gol di Petagna stabilisce un record per la Serie A: nessuno come lui (Di domenica 6 febbraio 2022) Vittoria importantissima per il Napoli a Venezia, grazie ai gol di Osimhen e Petagna. Questa vittoria permette agli azzurri di avvicinarsi all’Inter (ad una settimana dallo scontro diretto casalingo) e di allungare sull’Atalanta quarta in classifica. Foto: Getty Images- Andrea Petagna Il gol di Petagna, oltre a chiudere definitivamente il match, ha anche stabilito un nuovo record per la Serie A: rappresenta infatti il gol su azione più tardivo della storia della Serie A, al minuto 99’07”. Esistono due gol più tardivi di questo infatti ma entrambi su rigore: quello di Veretout (Fiorentina-Inter 3-3 2019, 100’07”) e quello di Ciofani (Frosinone-Parma 2019, 102’43”). Giuseppe Pastore su Twitter: “In #VeneziaNapoli Petagna segna al 99’07” il gol su azione ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Vittoria importantissima per il Napoli a Venezia, grazie ai gol di Osimhen e. Questa vittoria permette agli azzurri di avvicinarsi all’Inter (ad una settimana dallo scontro diretto casalingo) e di allungare sull’Atalanta quarta in classifica. Foto: Getty Images- AndreaIl gol di, oltre a chiudere definitivamente il match, ha anche stabilito un nuovoper laA: rappresenta infatti il gol su azione più tardivo della storia dellaA, al minuto 99’07”. Esistono due gol più tardivi di questo infatti ma entrambi su rigore: quello di Veretout (Fiorentina-Inter 3-3 2019, 100’07”) e quello di Ciofani (Frosinone-Parma 2019, 102’43”). Giuseppe Pastore su Twitter: “In #VeneziaNapolisegna al 99’07” il gol su azione ...

realvarriale : Vittoria fondamentale per @sscnapoli ora a un punto dalla capolista @inter.Contro un coriaceo @VeneziaFC_IT torna a… - pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - SkySport : VENEZIA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Osimhen (59') ? #Petagna (90+10') ? ? - Spazio_Napoli : Il gol di Petagna stabilisce un record per la Serie A: nessuno come lui - 1926_cri : RT @kiingg____: io: 'chi crede allo scudetto è stupido' sempre io al gol di petagna: -