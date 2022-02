Highlights e gol Turris-Catania 1-3, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Match interessante ed emozionante quello tra Turris e Catania che si chiude con una vittoria casalinga per 1-3. Quattro gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso. Catania che porta a casa 3 punti insperati, che gli permettono di scappare via dalla zona retrocessione, al tredicesimo posto. Turris che invece sbatte contro la sconfitta, rimanendo indietro per la corsa al secondo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH IL RIASSUNTO DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Match interessante ed emozionante quello trache si chiude con una vittoria casalinga per 1-3. Quattro gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso.che porta a casa 3 punti insperati, che gli permettono di scappare via dalla zona retrocessione, al tredicesimo posto.che invece sbatte contro la sconfitta, rimanendo indietro per la corsa al secondo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH IL RIASSUNTO DELLA GARA SportFace.

