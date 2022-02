Highlights e gol Catanzaro-Avellino 2-0 | Serie C 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ilcon glied i gol di2-0, sfida valevole per la venticinquesima giornata del girone C della. I calabresi giocano un secondo tempo perfetto ed hanno la meglio sugli avversari. A segno Federico Vazquez al 52? e Martinelli al 73?, quest’ultimo bravo a svettare di testa andando a chiudere definitivamente la partita. Sono tre punti d’oro per i padroni di casa, che agganciano al terzo posto del raggruppamento sia gli irpini sia il Monopoli. SportFace.