Elisabetta Gregoraci per la prima volta in tv con suo figlio Nathan: “E’ gelosissimo” (Di domenica 6 febbraio 2022) Elisabetta Gregoraci vorrebbe innamorarsi di nuovo, non c’è nessun ritorno di fiamma con Flavio Briatore ma non dice molto di più della sua voglia di avere un fidanzato perché dietro le quinte c’è suo figlio. Nathan Falco entra in studio, è la sua prima volta in tv accanto alla mamma. A lei ha qualcosa da dire, niente di preparato, lui le dice di continuare così ed Elisabetta Gregoraci si emoziona, è innamoratissima del suo bambino. A Verissimo scorrono le immagini del suo passato con Briatore. “Flavio lo adoro perché abbiamo un bel rapporto, abbiamo il nostro bambino. Ci sarò sempre per lui e lui per me. Ci siamo lasciati dopo 12 anni, una storia importante e questa sofferenza non è finita”. Elisabetta Gregoraci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 febbraio 2022)vorrebbe innamorarsi di nuovo, non c’è nessun ritorno di fiamma con Flavio Briatore ma non dice molto di più della sua voglia di avere un fidanzato perché dietro le quinte c’è suoFalco entra in studio, è la suain tv accanto alla mamma. A lei ha qualcosa da dire, niente di preparato, lui le dice di continuare così edsi emoziona, è innamoratissima del suo bambino. A Verissimo scorrono le immagini del suo passato con Briatore. “Flavio lo adoro perché abbiamo un bel rapporto, abbiamo il nostro bambino. Ci sarò sempre per lui e lui per me. Ci siamo lasciati dopo 12 anni, una storia importante e questa sofferenza non è finita”....

Advertising

MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity e per la prima volta insieme in tv…… - FRANCESCOASROM7 : @Ilbimbodisole1 Un Pubblico Che Santifica Una Donna Come Elisabetta Gregoraci Che Ne Ha Fatte Di Ogni Da Vallettopo… - cipensaziaalii : comunque tweet di apprezzamento per Elisabetta Gregoraci che è veramente una bellissima donna mado #verissimo - federicacannon : La bellezza di Elisabetta gregoraci ?? #verissimo - xxinfinity : Elisabetta Gregoraci Donna con la D maiuscola non smetterò mai di ribadirlo #eligreg #verissimo -