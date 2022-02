Cannavaro | Inter - Milan? Brutta | Napoli non inferiore alle milanesi

Advertising

news24_inter : Il commento di #Cannavaro sulla corsa scudetto ???? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Partita brutta, il campionato è aperto' ?? Il parere di Fabio Cannavaro sul derby tra Inter e Milan ?? - zazoomblog : Cannavaro: «Il Napoli può credere nello scudetto ma l’Inter sbaglierà poco» - #Cannavaro: #Napoli #credere #nello - GoalItalia : 'Partita brutta, il campionato è aperto' ?? Il parere di Fabio Cannavaro sul derby tra Inter e Milan ?? - CalcioNews24 : #Cannavaro sulla lotta scudetto: il pensiero su #Inter, #Napoli e #Milan. E la #Juve...??? -

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro Inter

Il Napoli se la vedrà oggi col Venezia evorrebbe che la squadra non pensasse all', prossima avversaria: 'Ha ragione Spalletti, la partita difficile da vincere è quella di oggi col ...Fabionon ci gira molto attorno e dopo aver seguito il derby in tv si esprime così: "Non mi è piaciuta per niente come partita. L'l'ha controllata ma senza giocar bene, poi si è un po' ...Intervistato da Vikonos Web Radio/Tv, l’ex calciatore Paolo Cannavaro ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, dando molti crediti al Napoli: “Il Napoli è partito benissimo. Quando ci sono ...A La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha mandate un messaggio al Napoli: “Fossi in Spalletti farei rivedere alla squadra il derby per caricarsi, Inter-Milan non mi è piaciuto. Per capire che le d ...