Cagliari, Deiola: «Abbiamo intrapreso la strada giusta. Questa maglia vale doppio» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alessandro Deiola ha parlato del campionato del Cagliari e del suo attaccamento ai colori rossoblú Deiola, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport. Le sue parole: strada giusta – «La strada è lunga, ma Abbiamo intrapreso quella giusta: a Empoli ci aspetta un’altra finale. La gara di oggi ci dà sicuramente entusiasmo, è stata dura ma siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti. Da dopo la pausa Abbiamo una mentalità diversa, oggi non Abbiamo avuto paura dell’Atalanta e sono sicuro che sia questo lo spirito giusto per raggiungere la salvezza». LA MENTALITÀ – «Non guardiamo la classifica, siamo concentrati solo su noi stessi: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alessandroha parlato del campionato dele del suo attaccamento ai colori rossoblú, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport. Le sue parole:– «Laè lunga, maquella: a Empoli ci aspetta un’altra finale. La gara di oggi ci dà sicuramente entusiasmo, è stata dura ma siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti. Da dopo la pausauna mentalità diversa, oggi nonavuto paura dell’Atalanta e sono sicuro che sia questo lo spirito giusto per raggiungere la salvezza». LA MENTALITÀ – «Non guardiamo la classifica, siamo concentrati solo su noi stessi: ...

