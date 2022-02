Bayern Monaco, Neuer si ferma: operato al ginocchio, stop di “alcune settimane” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Manuel Neuer per “alcune settimane”. A confermarlo è stato proprio il club tedesco, che ha spiegato come il portiere 35enne si sia sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio. Il diretto interessato ha però tranquillizzato tutti i tifosi, postando sui social dal letto d’ospedale e garantendo un pieno recupero in poche settimane. Non è stato specificato quindi l’esatto tempo di recupero di Neuer, ma non dovrebbe trattarsi di un infortunio troppo serio per l’estremo difensore tedesco. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildovrà fare a meno di Manuelper “”. A conrlo è stato proprio il club tedesco, che ha spiegato come il portiere 35enne si sia sottoposto ad un intervento chirurgico al. Il diretto interessato ha però tranquillizzato tutti i tifosi, postando sui social dal letto d’ospedale e garantendo un pieno recupero in poche. Non è stato specificato quindi l’esatto tempo di recupero di, ma non dovrebbe trattarsi di un infortunio troppo serio per l’estremo difensore tedesco. SportFace.

