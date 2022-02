BAUDO E QUEI 5 SANREMO DI FILA. AMADEUS PRONTO A SEGUIRNE LE ORME A FUROR DI POPOLO? (Di domenica 6 febbraio 2022) Non c’è nessun volto maschile in Italia che generi un affetto collettivo come AMADEUS. La sua popolarità è alle stelle, lo si percepisce al Teatro Ariston, tra le gente al bar, al mercato, tra gli addetti ai lavori, tra i discografici e ovviamente i vertici Rai che non pensano ad altri nomi se non ad AMADEUS per SANREMO 2023. Ci sono stati SANREMO straordinari, che ognuno porta nel cuore, ma il binomio tra AMADEUS e l’Ariston è qualcosa che si era avvertito solo con Pippo BAUDO, di cui Ama è il degno successore. Conduttore e direttore artistico, ha riplasmato SANREMO a sua immagine e somiglianza con risultati di ascolti e di vendite straordinari. Così come BAUDO è stato il simbolo di SANREMO per diversi decenni, e con l’apoteosi negli ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 6 febbraio 2022) Non c’è nessun volto maschile in Italia che generi un affetto collettivo come. La sua popolarità è alle stelle, lo si percepisce al Teatro Ariston, tra le gente al bar, al mercato, tra gli addetti ai lavori, tra i discografici e ovviamente i vertici Rai che non pensano ad altri nomi se non adper2023. Ci sono statistraordinari, che ognuno porta nel cuore, ma il binomio trae l’Ariston è qualcosa che si era avvertito solo con Pippo, di cui Ama è il degno successore. Conduttore e direttore artistico, ha riplasmatoa sua immagine e somiglianza con risultati di ascolti e di vendite straordinari. Così comeè stato il simbolo diper diversi decenni, e con l’apoteosi negli ...

