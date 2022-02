Arbore | «Sanremo 1986 lo avevo vinto io con “Il clarinetto” | poi in classifica stranamente diventai secondo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 febbraio 2022) In un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, Renzoracconta un retroscena relativo al Festival didel. Il vincitore era lui, dichiara, ma poi qualcosa di strano accadde in sala stampa. «La leggenda vuole che lo avessiio con “Il”. In effetti, quel sabato sera di tanti anni fa, qualcosa di particolare accadde. Glielo racconto. Io, allora, scrivevo di musica sul Corriere della Sera e sul Radiocorriere TV. Per questa ragioneaccesso alla sala stampa. Mi ero appena esibito sul palco. Non conoscevo ancora la. Entrai una prima volta in sala stampa e, intorno a me, calò un silenzio di tomba: “Il” era in testa. In quel silenzio, avvertii una sorta di gelosia non benevola da parte dei colleghi ...