Usa: sparatoria in chiesa in Colorado, morta una donna (Di sabato 5 febbraio 2022) Una donna di 36 anni è stata uccisa e due uomini, di 40 e 42, sono rimasti feriti a colpi d'arma da fuoco in una sparatoria avvenuta in una chiesa di Aurora, in Colorado, ieri sera. Il sospetto si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Unadi 36 anni è stata uccisa e due uomini, di 40 e 42, sono rimasti feriti a colpi d'arma da fuoco in unaavvenuta in unadi Aurora, in, ieri sera. Il sospetto si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa: sparatoria in chiesa in Colorado, morta una donna "Stiamo ancora indagando - ha detto il portavoce della polizia di Aurora Matthew Longshore in una conferenza stampa, precisando che "non si è trattato di una sparatoria casuale". Il fatto è avvenuto ...

Usa, sparatoria in chiesa nel Colorado: morta una donna, due feriti. Uomo in fuga "Stiamo ancora indagando - ha detto il portavoce della polizia di Aurora, Matthew Longshore in una conferenza stampa " non si è trattato di una sparatoria casuale". Il fatto è avvenuto nella chiesa ...

