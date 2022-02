Spalletti: «Rrahmani? Doveva migliorare nella costruzione bassa, ora è perfetto, un leader» (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli ha elogiato in conferenza stampa, alla vigilia di Venezia-Napoli, le prestazioni della linea difensiva della squadra anche in assenza di Koulibaly, impegnato da tempo in Coppa d’Africa. «La prestazione della difesa in assenza di Koulibaly? Me l’aspettavo, perché già all’inizio, quando facevo scelte diverse, schierando Manolas, Rrahmani faceva vedere di essere sempre sul pezzo, di saper fare il suo mestiere bene, per me c’era soltanto da dover avere più attenzione nella costruzione dal basso. Ora è perfetto, ha assunto questa personalità del leader della difesa, urla a tutti, li chiama, gli si fanno i complimenti perché è di grandissimo livello, come Juan Jesus, che senza stare a fare discorsi di rivalsa su qualcosa, ha lavorato e ha fatto il suo, facendo vedere di poter avere un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli ha elogiato in conferenza stampa, alla vigilia di Venezia-Napoli, le prestazioni della linea difensiva della squadra anche in assenza di Koulibaly, impegnato da tempo in Coppa d’Africa. «La prestazione della difesa in assenza di Koulibaly? Me l’aspettavo, perché già all’inizio, quando facevo scelte diverse, schierando Manolas,faceva vedere di essere sempre sul pezzo, di saper fare il suo mestiere bene, per me c’era soltanto da dover avere più attenzionedal basso. Ora è, ha assunto questa personalità deldella difesa, urla a tutti, li chiama, gli si fanno i complimenti perché è di grandissimo livello, come Juan Jesus, che senza stare a fare discorsi di rivalsa su qualcosa, ha lavorato e ha fatto il suo, facendo vedere di poter avere un ...

