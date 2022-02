Sanremo 2022: stile in bianco e nero per la quarta serata (Di sabato 5 febbraio 2022) Sembrava quasi di essere a una festa a tema guardando i look della quarta serata di Sanremo 2022, quella dei duetti e delle cover. Quasi tutti gli artisti sul palco, infatti, hanno indossato abiti in bianco e/o nero. Giocando con il contrasto cromatico più classico che ci sia. Una sorta di black & white ball come quello leggendario organizzato da Truman Capote nel 1966, ma all’insegna della musica cantata. Ha iniziato Sangiovanni, in total white Diesel, ad aprire le danze accanto a Fiorella Mannoia in nero. Lui con un look giocato sul layering di gonna e pantaloni. Lei in completo nero con ricami sparkling sul rever. Black & white alternati anche per Achille Lauro (in Gucci) e Loredana Berté. Così come per Giusy Ferreri e Andy dei Bluvertigo, ... Leggi su amica (Di sabato 5 febbraio 2022) Sembrava quasi di essere a una festa a tema guardando i look delladi, quella dei duetti e delle cover. Quasi tutti gli artisti sul palco, infatti, hanno indossato abiti ine/o. Giocando con il contrasto cromatico più classico che ci sia. Una sorta di black & white ball come quello leggendario organizzato da Truman Capote nel 1966, ma all’insegna della musica cantata. Ha iniziato Sangiovanni, in total white Diesel, ad aprire le danze accanto a Fiorella Mannoia in. Lui con un look giocato sul layering di gonna e pantaloni. Lei in completocon ricami sparkling sul rever. Black & white alternati anche per Achille Lauro (in Gucci) e Loredana Berté. Così come per Giusy Ferreri e Andy dei Bluvertigo, ...

