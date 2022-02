Sanremo 2022, Mahmood: “Grazie a Blanco ho imparato a pensare meno” (Di sabato 5 febbraio 2022) foto di Bogdan Chilldays PlakovSanremo – “Ho imparato da Blanco a uscire sempre più dagli schemi, Grazie a lui che ha 18 anni e vive tutto in maniera più libera, molto più di me: con lui ho imparato a pensare meno”. Lo ha detto Mahmood nel corso della conferenza stampa di stamane al Festival di Sanremo 2022. I due artisti, proprio nella mattinata della finale, hanno incontrato i giornalisti per parlare della loro “Brividi”, canzone data per favorita nella vittoria dell’ultima serata, e del grande successo che stanno riscuotendo durante le loro esibizioni al teatro Ariston. Mahmood e Blanco si sono insomma rivelati un’ottima coppia artistica, che di fatto si completa. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022) foto di Bogdan Chilldays Plakov– “Hodaa uscire sempre più dagli schemi,a lui che ha 18 anni e vive tutto in maniera più libera, molto più di me: con lui ho”. Lo ha dettonel corso della conferenza stampa di stamane al Festival di. I due artisti, proprio nella mattinata della finale, hanno incontrato i giornalisti per parlare della loro “Brividi”, canzone data per favorita nella vittoria dell’ultima serata, e del grande successo che stanno riscuotendo durante le loro esibizioni al teatro Ariston.si sono insomma rivelati un’ottima coppia artistica, che di fatto si completa. L'articolo ...

