Sanremo 2022, Aka7even: “Non mi amavo a tal punto di non stare bene, così ne sono uscito” (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo aver partecipato ad “Amici” lo scorso anno, aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act, aver pubblicato la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni, Aka7even ha fatto il suo debutto sul palco del Teatro Ariston. “Perfetta così” è un omaggio alle donne, un invito ad avere coraggio. Com’è nata?È un messaggio importante da condividere con tutti e qui la figura della donna è rappresentata da mia madre. Credo sia una canzone importante perché è un messaggio importante e personale. Ho vissuto un periodo della mia vita in cui non mi amavo a tal punto da non star bene con me stesso. Piano piano con l’esperienza e le persone che mi volevano bene al mio fianco ho iniziato a lavorarci e a stare bene con me stesso. Dopo che è nata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo aver partecipato ad “Amici” lo scorso anno, aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act, aver pubblicato la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni,ha fatto il suo debutto sul palco del Teatro Ariston. “Perfetta” è un omaggio alle donne, un invito ad avere coraggio. Com’è nata?È un messaggio importante da condividere con tutti e qui la figura della donna è rappresentata da mia madre. Credo sia una canzone importante perché è un messaggio importante e personale. Ho vissuto un periodo della mia vita in cui non mia talda non starcon me stesso. Piano piano con l’esperienza e le persone che mi volevanoal mio fianco ho iniziato a lavorarci e acon me stesso. Dopo che è nata ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - News24_it : Sanremo 2022, la scaletta della quinta serata: cantanti e ospiti della finale, la classifica e chi vince - Fanpage - lifestyleblogit : Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: l'assedio dei fan - Video - -