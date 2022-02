Roma, le registrazioni dall’asilo No vax: «Non possono dirci quello che dobbiamo fare» (Di sabato 5 febbraio 2022) Spuntano una serie di registrazioni che aggiungono nuovi dettagli sul caso del personale scolastico No vax all’asilo nido steineriano La Primula, a Roma, nel quartiere Città Giardino. Qui almeno tre delle maestre sono risultate positive al Coronavirus tra il 7 e l’11 gennaio, vale a dire dopo l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Una serie di infezioni che ha costretto i bambini iscritti al nido a restare in isolamento a casa e che ha insospettito i genitori relativamente all’osservanza delle misure anti-Covid nella struttura. Come ricostruisce Repubblica, nel gruppo WhatsApp delle famiglie sono presenti immagini delle maestre senza mascherina. E, nell’audio pubblicato dal sito, è possibile ascoltare quelle che sono le posizioni No vax del personale scolastico espresse nel corso di una riunione con i genitori ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Spuntano una serie diche aggiungono nuovi dettagli sul caso del personale scolastico No vax all’asilo nido steineriano La Primula, a, nel quartiere Città Giardino. Qui almeno tre delle maestre sono risultate positive al Coronavirus tra il 7 e l’11 gennaio, vale a dire dopo l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Una serie di infezioni che ha costretto i bambini iscritti al nido a restare in isolamento a casa e che ha insospettito i genitori relativamente all’osservanza delle misure anti-Covid nella struttura. Come ricostruisce Repubblica, nel gruppo WhatsApp delle famiglie sono presenti immagini delle maestre senza mascherina. E, nell’audio pubblicato dal sito, è possibile ascoltare quelle che sono le posizioni No vax del personale scolastico espresse nel corso di una riunione con i genitori ...

